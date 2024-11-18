Public Notice: Goodrich

PUBLIC NOTICE – SNOW REMOVAL
VILLAGE OF GOODRICH
PARKING ON VILLAGE STREETS
PARKING ON VILLAGE STREETS PROHIBITED DURING SNOW EMERGENCIES
REMOVAL OF “DRIVEWAY SNOW” AND “SIDEWALK SNOW”
The Village of Goodrich would like to remind residents that PARKING ON OR ALONG ANY
PUBLIC STREET, ROAD OR HIGHWAY WITHIN THE VILLAGE OF GOODRICH LIMITS SHALL BE PROHIBITED
BY ORDINANCE BETWEEN THE HOURS OF 2:00 A.M. TO 7:00 A.M. DAILY. PARKING ON OR ALONG ANY
PUBLIC STREET, ROAD OR HIGHWAY WITHIN THE VILLAGE OF GOODRICH LIMITS IS PROHIBITED
DURING THE EFFECTIVE PERIOD OF A SNOW EMERGENCY.
DRIVEWAY SNOW
The Village of Goodrich would like to remind PROPERTY OWNERS PRIVATE AND COMMERCIAL
TO REMIND PRIVATE SNOW REMOVAL CONTRACTORS THAT STATE LAW (ACT 82 OF 1978, VEHICLE
CODE 257.677A) PROHIBITS THE PLOWING OF SHOVELING OR BLOWING OF SNOW, ICE OR SLUSH
ONTO OR ACROSS ROADWAYS OR HIGHWAYS, AS IT CAN PRESENT A SERIOUS TRAFFIC HAZARD AND
FINES UP TO $500. IN ADDITION, SNOW MUST NOT BE PILED IN SUCH A WAY AS TO OBSTRUCT
MOTORISTS VISION.
SNOW REMOVAL ON SIDEWALKS
The Village of Goodrich Code, Chapter 28, Article III, Section 28-224 STATES THAT NO PERSON
SHALL ALLOW ANY SIDEWALK, ON PROPERTY OWNED BY PRIVATE OR COMMERCIAL TO BE IN ANY
CONDITION WHICH