Thank you, Veterans

Front from left, Dennis Hoffman, Vietnam era; Dane Guisbert, WWII; John Wudarcki, Korea; Don Kengerski, Korea. Second row from left, Ron Allen, Vietnam; Loyd Case, Vietnam; Jerry Harrell, Vietnam era; Earl Richardson, Vietnam. Third row from left, Carl Jeffrey, Vietnam era; Ed Gromek, Vietnam; Clifford Filhart, Egypt; Robert Huggins, Vietnam; Duane Getzmeyer, Vietnam; James Bronson, Vietnam. Back row from left, Bob Woodcum, Korea, Ted Lambiris, Vietnam and Dennis Armstrong, Vietnam.